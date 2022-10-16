أوكرانيا تستهدف مبنى إدارة مدينة دونيتسك بصواريخ «هيمارس»

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان لمقر الدفاع الإقليمى فى دونيتسك النص التالى: "جراء قصف إدارة مدينة دونيتسك فى شارع أرتيم من قبل القوات الأوكرانية، أصيب مدنيان وتم نقلهم على الفور إلى مركز طبى"، مشيرا إلى أن الاستهداف تم بواسطة صواريخ هيمارس الأمريكية.

وكتبت الإدارة عبر تطبيق المراسلات "تليجرام" أن المدخل الرئيسى للمبنى تعرض للقصف ولحقت أضرار بعدة سيارات بالقرب منه. إلا أنه مع هذا، لم تبد أوكرانيا أى رد فعل فورى على الهجوم، وفقا لرويترز.

وكانت روسيا قد تحركت لضم مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية، فى أكبر توسع للأراضى الروسية منذ نصف قرن على الأقل.

وأعلنت موسكو ضم هذه المناطق بعد استفتاء فى تلك المناطق الأربعة.