العالم اليوم - سلطنة عمان: قرارات أوبك+ مبنية على اعتبارات "اقتصادية بحتة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 أكتوبر 2022 02:23 مساءً - قالت وزارة الطاقة العمانية الأحد إن قرارات مجموعة "أوبك+" تُبنى على اعتبارات "اقتصادية بحتة" و على حقائق العرض والطلب في السوق.

وأضافت الوزارة أن قرار خفض إنتاج "أوبك+" مهما وضروريا لطمأنة السوق و دعم استقرارها.

كان تحالف أوبك+ الذي يضم أعضاء أوبك الثلاثة عشر فضلا عن منتجين من خارج المنظمة على رأسهم روسيا، قرر في الخامس من أكتوبر خفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا.

وفي وقت سابق الأحد، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، إن "أسواق النفط تمر بمرحلة من التقلبات الشديدة".

وأضاف الغيص، الذي كان يتحدث خلال زيارته للجزائر التي تستغرق يومين، أن هدف أوبك والمنتجين من خارجها هو الحفاظ على استقرار السوق.