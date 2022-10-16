العالم اليوم - البرتغالي فييرا يقيّم رونالدو ويكشف توقعاته عن كأس العالم

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 أكتوبر 2022 02:23 مساءً - أكد المدرب البرتغالي جورفان فييرا المتوج بلقب كأس آسيا 2007 مع المنتخب العراقي، أن كريستانيو رونالدو، فقد بعض الإمكانيات التي تميزه مثل السرعة والقوة بسبب التقدم في العمر ، لكنه يبقى عنصرا مهما في تشكيلة منتخب بلاده في كاس العالم 2022 .

وقال فييرا في حديث خاص لموقع "دوت الخليج":" كريستيانو رونالدو يستحق كل الاحترام، فقد أثبت للناس ما يمكن إنجازه، لا يملك نفس تكتيك ومهارات ميسي، لكنه لاعب كبير وأثبت ذلك حيث يملك إمكانيات وقيم مختلفة".

وأضاف: بالطبع مع التقدم في العمر خسر بعض النقاط المهمة والخصائص فكريستيانو ليس مثل السابق حيث لم يعد سريعا مثلما كان وليس بنفس القوة المعهودة، لكنه لاعب يحافظ جيدا على نفسه، وهو على درجة كبيرة من الاحترافية أول في عمله وثانيا مع اسرته وهو ليس امرا سهلا القيام به.

وأكمل فييرا: أعتقد أن كريستيانو لا يزال قادرا على مساعدة منتخب البرتغال لأنه يملك الخبرة الكافية وهو قائد ناجح".

وفيما يتعلق بحظوظ منتخب البرتغال بطل دوري الأمم الأوروبية 2019 في مونديال 2022، استبعد فييرا البالغ من العمر 69 سنة، والذي سبق له التواجد في كأس العالم ضمن الجهاز الفني لمنتخب المغرب 1986، أن يكون منتخب البرتغال مرشحا للفوز باللقب.

وأوضح قائلا: "صراحة لا أعتبر البرتغال مرشح للفوز بلقب كأس العالم لكنه يمكن أن يكون "الحصان الأسود" لأنه يملك لاعبين جيدين وموهوبين، يلعبون في أندية كبرى".

وبالنسبة للظهور الأخير لكل من ميسي ورونالدو في كأس العالم، اتفق فييرا مع أغلب ترشيحات الجماهير بأن تكون نسخة قطر 2022 المشاركة الأخيرة لهما.

وقال: "الكل يعلم أنها آخر مشاركة للثنائي ميسي ورونالدو في كأس العالم لأن المونديال يلعب مرة كل أربع سنوات والناس محقون في ذلك بسبب التقدم في االعمر، لكن لايزال بامكان هذا الثنائي مواصلة اللعب في مستويات عالمية عالية".

أما فيما يتعلق بترشيحاته للمنتخبات المؤهل للفوز بكأس العالم 2022، قال البرتغالي فييرا: "كما تعلم في كؤوس العالم السابقة هناك 3 أو 4 منتخبات في أقصى الحالات قادرة على الوصول إلى نهائي المونديال، والآن أصبح العدد أكبر فهناك ألمانيا وإسبانيا والبرازيل والأرجنتين وفرنسا انجلترا وأيضا منتخب بلجيكا الذي لا يعتبر منتخبا سيئا، وكلها تملك حظوظ الفوز بالكأس".