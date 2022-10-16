مقتل 12 شخصا فى إطلاق نار داخل حانة بـ المكسيك

جدة - نرمين السيد - وأورد راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأحد، هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.
وكانت ولاية "جواناخواتو" الصناعية قد تحولت إلى بؤرة نزاع بين مجموعتى "سانتا روزا دى ليما" و"خاليسكو نيو جينيريشن" المعروفتين بتهريب المخدرات وسرقة الوقود، فضلا عن جرائم أخرى.
يذكر أن هذا الهجوم يعد ثانى عملية إطلاق نار واسعة النطاق تشهدها الولاية خلال أقل من شهر. وفى سبتمبر الماضي، قتل مهاجمون 10 أشخاص فى صالة بلياردو فى بلدة "تاريمورو" التابعة للولاية. وقبل أسبوع، شهدت البلاد مقتل عمدة ووالده و16 شخصا آخرين بالرصاص فى ولاية "جيريرو".
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