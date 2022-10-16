كوريا الجنوبية تعلن حالة الطوارئ بسبب بيونج يانج

جدة - نرمين السيد - وأوضح مسؤول فى المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - أن كوريا الشمالية توسع استفزازاتها العسكرية، التى تشمل تسريع التسلح النووى من ثم إطلاق الصواريخ البالستية قصيرة المدى، وتحليق الطائرات الحربية على الحدود وإطلاق القذائف نحو المناطق العازلة على الحدود بين الكوريتين، لإجراء التجربة النووية السابعة فى النهاية.
وأشار المسؤول إلى أن رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول، ليس له جدول أعمال رسمى خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع، غير أنه يتلقى التقارير مباشرة حول تحركات بيونج يانج المتعلقة بالاستفزازات العسكرية.
يشار إلى أن وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، قد ذكرت فى تقرير قدمته للبرلمان أنه من المحتمل أن تجرى بيونج يانج التجربة النووية خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى7 نوفمبر.
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