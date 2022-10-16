عاجل- الدفاعات الجوية الروسية تتصدى لصواريخ أوكرانية على بيلجورود

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس السبت، مقتل 11 شخصًا وإصابة 15 آخرين إثر هجوم على ساحة للتدريب فى منطقة بيلجورود.

وقالت الوزارة فى بيان لها، إن الهجوم الإرهابى استهدف ساحة للتدريب على الرماية فى مقاطعة بيلجورود، فى أثناء تدريب متطوعين، حيث أطلق المهاجمون النار على المتجمعين فى ساحة التدريب العسكرى، قبل أن يتم القضاء عليهم.