غازبروم: وضع سقف لأسعار النفط الروسى يعتبر خرقا للعقود

جدة - نرمين السيد - قالت شركة "غازبروم" الروسية، إن وضع سقف لأسعار النفط الروسى يعتبر خرقا للعقود، مما يسمح بوقف الإمدادات إلى الدول التى فرضته، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وتسعى واشنطن والعديد من الدول الغربية للضغط من أجل وضع سقف لسعر النفط الروسى رغم قرار منظمة الدولة المنتجة للنفط وشركاؤها "أوبك بلس" بخفض الإنتاج والذى تسبب بالفعل فى ارتفاع الأسعار. وكانت دول "أوبك بلس" (وهى المنظمة الدولية الحاكمة للدول مصدرة النفط عالميًا والتى تضم روسيا فى عضويتها الموسعة) قد أعلنت فى الأسبوع الماضى، خفضا متوقعا لإنتاج النفط بواقع مليونى برميل يوميا. وأوضحت أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، كانت قد حاولت عرقلة هذا القرار وسط زيادة تكاليف الوقود.

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