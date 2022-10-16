بايدن: شهادات الهجوم على مبنى الكابيتول «كارثية»

جدة - نرمين السيد - وصف الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الأحد، أحدث الشهادات والأدلة المصورة التى قدمها أعضاء الكونجرس الذين يحققون فى اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021 والتى تتضمن مقطع فيديو يطلب فيه مسؤولون فى مجلس النواب المساعدة، بأنها "كارثية".





وقال بايدن - إن "الملف الذى قدمه أعضاء لجنة التحقيق لا لبس فيه، وأعتقد أن إفادات الشهود والفيديوهات كارثية، وأنا أقوم بكل ما بوسعى لكى لا أعلق ولكى أرى ما يحدث". وكانت لجنة التحقيق البرلمانية حول الهجوم على الكابيتول التى تضم سبعة ديمقراطيين وجمهوريين اثنين، نشرت يوم الخميس الماضى، مقطع فيديو يظهر مسؤولى الكونجرس وهم يطلبون المساعدة فى أثناء الاقتحام.

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