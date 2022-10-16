وأضاف المجلس - حسبما نقلت قناة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه تم إجلاء 960 شخصا من منطقة "2" بشكل احترازى للحفاظ على أرواحهم، مشيرا إلى أن 350 شخصا يقيمون حاليا فى 15 مركزا للإجلاء.
وأشار المجلس إلى تضرر 5357 شخصا أو 1472 أسرة وجميعهم من مقاطعة "كاجايان" حتى الآن من العاصفة القوية.
بدوره، قال الرئيس الفلبينى فرديناند ماركوس الابن، إن إدارته تراقب عن كثب تحركات "نينينج" كما أكد أن الحكومة جاهزة للتعامل مع تداعيات العاصفة وذلك فى تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وأضاف ماركوس الابن، أن موارد الحكومة ستستخدم لتأمين الاحتياجات الأساسية للمتضررين وخصوصا الغذاء ومياه الشرب النظيفة والكهرباء، كما دعا المواطنين بالمحافظات الشمالية التى شعرت بآثار العاصفة إلى اتباع توجيهات وحدات الحكم المحلي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العاصفة «نينينج» تجبر المئات من سكان الفلبين على ترك منازلهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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