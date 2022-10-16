سمعان: أمريكا والصين مسؤولتان عن 40% من انبعاثات الكربون وإفريقيا متضررة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ التغيرات المناخية، إن مطالبات إفريقيا عادلة جدًا لأن إفريقيا من أكثر الدول المتضررة من التغيرات المناخية، موضحًا أن 11 دولة فقط مسؤولة عن 65% من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، بينما الـ135 دولة الأخرى مسؤولة فقط عن 35% من هذه الانبعاثات.





أمريكا والصين.. 40% من الانبعاثات

وأضاف الدكتور عبدالمسيح سمعان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن أمريكا والصين وحدهما مسؤولتان عن 40% من الانبعاثات الملوثة وثانى أكسيد الكربون، مضيفًا أن إفريقيا لا تسبب انبعاثات إلا بنسبة 4%، ومصر 0.6% فقط.

دول تدفع الثمن

وشدد أستاذ التغيرات المناخية على أن الدول الأقل تلويثًا للبيئة هى الأكثر دفعًا لثمن هذا التلوث، فهى تعانى من مشكلات كثيرة جدًا، على رأسها التصحر ونقص الغذاء والجفاف، وقطع للغابات ومشاكل فى إمدادات الطاقة، ولا تستطيع عمل مشروعات طاقة متجددة وخضراء بسبب ضعف الموارد، لذا فإن مطالباتها عادلة جدًا.

مبادرات إفريقية لمواجهة تغير المناخ

وأشار إلى أنه منذ أيام كان هناك اجتماع لوزراء البيئة الأفارقة فى السنغال، وطرحوا عددًا من المبادرات سيتم طرحها فى "كوب 27" فى شرم الشيخ، مضيفًا أن أهم هذه المبادرات هو أن تحصل إفريقيا على الدعم العادل من الـ100 مليار دولار، ويحاولون رفع سقف هذا المبلغ إلى 300 مليار دولار خلال "كوب 27"، كما أنهم يريدون عمل نظم إنذار مبكر عن نقص المياه، وخلق فرص عمل خضراء للمرأة، وتعزيز الزراعة المستدامة فى إفريقيا للتغلب على مشكلات نقص الغذاء.

التنوع البيولوجى وحماية الغابات

وأوضح الدكتور عبدالمسيح سمعان، أن دول إفريقيا اتفقت على طرح مبادرتين فى مؤتمر المناخ "كوب 27" فى شرم الشيخ، وهما: التنوع البيولوجى وحماية الغابات، لافتًا إلى أن الفقر يدفع الأفارقة لقطع الغابات لاستخدامها أو بيعها كمصدر للعيش.

«مخلفات 50»

وتابع، أن المبادرة الأخيرة هى مبادرة "المخلفات 50"، حيث تسعى الدولة الإفريقية للاستعانة بإعادة تدوير المخلفات مرة أخرى، على أن تكون إفريقيا وصلت إلى 50% من إعادة التدوير بحلول 2050، وجميعها مبادرات تحتاج لدعم الدول المتقدمة، سواء بالدعم الفنى أو الدعم المالى لتحقيق هذه المطالبات العادلة لإفريقيا.