الدوما: يتعين على كييف والغرب الاعتراف بانضمام المناطق الجديدة إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - أكد نائب رئيس لجنة الدفاع فى مجلس الدوما الروسى أندريه كرستوفالا، اليوم الأحد، على ضرورة اعتراف أوكرانيا والدول الغربية بانضمام المناطق الجديدة إلى الاتحاد الروسى.





وقال كرستوفالا - إن روسيا ستستمر فى الدفاع عن أراضيها وشعبها بكافة السبل، معتبرا أن نقل الأطفال والمسنين من مناطق خطوط التماس يهدف للحفاظ على حياتهم. وكانت لجنة مجلس الدوما لشؤون هيكل الدولة والتشريعات الحكومية فى روسيا، صادقت على مشروعات قوانين دستورية بقبول مناطق دونيتسك ولوجانسك ومنطقتى خيرسون وزابوريجيا للانضمام إلى روسيا.

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