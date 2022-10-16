الاحتلال يزعم اجتياز مستوطن للحدود مع الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 16 أكتوبر 2022 11:09 صباحاً - دوت الخليج :- زعمت دولة الاحتلال , الاثنين , ان مستوطن اجتاز الحدود مع الاردن . واشار المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي , ان المستوطن اجتاز صباح اليوم الحدود الى الأردن حيث تم اعتقاله واستجوابه ومن ثم إعادته الى الأراضي المحتلة .

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