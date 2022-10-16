العالم اليوم - أمين عام "أوابك": قرار "أوبك+" بخفض‭ ‬إنتاج النفط صائب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 أكتوبر 2022 10:21 صباحاً - قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، علي بن سبت، إن قرار مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج النفط صائب وجاء في الوقت المناسب.

وأضاف في بيان السبت أن القرار أخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تكتنف أداء الاقتصاد العالمي حيت يتوقع انخفاض معدل نموه بنحو ثلاثة بالمئة خلال عام 2023.

وقال إن القرار جاء تماشيا مع النهج الناجح المتبع من قبل مجموعة أوبك+ في اتخاذ خطوات استباقية من شأنها تفادي أي اختلالات في السوق النفطية وخاصة العرض والطلب.

تضم أوابك الجزائر، والبحرين، ومصر، والعراق، والكويت، وليبيا، وقطر، والسعودية، وسوريا، وتونس، والإمارات.

كان تحالف أوبك+ الذي يضم أعضاء أوبك الثلاثة عشر فضلا عن منتجين من خارج المنظمة على رأسهم روسيا، قرر في الخامس من أكتوبر خفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا.

وجاء القرار في وقت يعاني فيه أسواق الوقود من شح المعروض في ظل انخفاض مستوى المخزونات بالاقتصادات الكبرى مقارنة بالفترة التي قلصت فيها أوبك الإنتاج في الماضي.