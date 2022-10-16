لأول مرة منذ 3 سنوات.. حالات الإفلاس فى اليابان ترتفع لمستويات قياسية

جدة - نرمين السيد - ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات فى اليابان إلى مستويات قياسية وذلك بنسبة 6.9% فى الفترة من أبريل إلى سبتمبر مقارنة بالعام الماضى، فى أول زيادة تسجل منذ ثلاثة أعوام، وفقًا لمسح أجرته شركة أبحاث ائتمانية.





ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن شركة أبحاث "طوكيو شوكو" القول، إن هذا الارتفاع يرجع إلى الصعوبات التى واجهتها الشركات، فى سداد المساعدات المالية التى تلقتها من الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وقال مسؤول بشركة طوكيو للأبحاث، إن الشركة تشهد أيضًا ارتفاعًا فى حالات الإفلاس منذ أغسطس بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام الناجمة عن ضعف الين مقابل الدولار الأمريكى والعملات الرئيسية الأخرى.

وأضاف أن إجمالى الالتزامات التى خلفتها الشركات المفلسة، ارتفع بمعدل ثلاث مرات إلى 1.74 تريليون ين (11.70 مليار دولار) فى فترة الستة أشهر الأخيرة.

وحسب الصناعة سجل قطاع النقل 162 حالة إفلاس، بزيادة 42.1 % عن أول ارتفاع تم تسجيله منذ ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود.

وفى المقابل، سجل قطاع العقارات 104 حالات، بانخفاض 5.4 %، وهو أقل رقم منذ 30 عامًا، وشهدت المحافظات، 29 حالة إفلاس ومعظمهم فى هوكايدو وكيوتو، بينما تم تسجيل 16 حالة فى أوساكا وهيروشيما.

وفى سبتمبر وحده ارتفع عدد حالات الإفلاس فى البلاد بنسبة 18.6 % عن العام السابق إلى 599 حالة بينما بلغ إجمالى الالتزامات 144.87 مليار ين، وفقًا لشركة الأبحاث.