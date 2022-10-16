انطلاق عمليات فرز أصوات الناخبين بالانتخابات المحلية الجزئية فى الجزائر

جدة - نرمين السيد - انطلقت عمليات فرز أصوات الناخبين مساء السبت فى الانتخابات المحلية الجزئية لأعضاء بعض المجالس الشعبية البلدية فى ولايتى بجاية وتيزى وزو؛ الواقعتين بشمال شرقى الجزائر بعد غلق مكاتب التصويت.





وأعلن رئيس السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، فى تصريحات صحفية، أن نسبة المشاركة النهائية بلغت أكثر من ٣٠ فى المائة بولاية بجاية، وأكثر من ٣٣ فى المائة بولاية تيزى وزو.

يُذكر أن البلديات الست المعنية بالانتخابات الجزئية ليس لديها مجلس شعبى بسبب عدم تقدم مترشحين لها خلال الانتخابات المحلية التى جرت فى ٢٧ نوفمبر الماضي، و هو ما استدعى ضرورة تنظيم هذه الانتخابات الجزئية.