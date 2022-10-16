العالم اليوم - بنك إنجلترا:هناك تطابق في وجهات النظر مع وزير المالية الجديد

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - قال حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي، إن هناك "تطابق فوري في وجهات النظر" مع وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت الذي حل الجمعة محل كواسي كوارتنغ الذي أُقيل من منصبه في خضم أزمة سياسية في المملكة المتحدة.

وقال بيلي السبت خلال ندوة عقدت ضمن اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي: "يمكنني أن أقول لكم إنني تحدثت إلى جيريمي هانت (...) ويمكنني أن أقول لكم إنه حصل تطابق فوري وواضح لوجهات النظر بيننا حول مسألة أهمية الاستدامة المالية وأهمية اتخاذ قرارات في هذا الاتجاه".

وتأتي هذه التصريحات بعد أزمة سياسية أنهكت المملكة المتحدة لثلاثة أسابيع وبلغت أوجها الجمعة مع إقالة وزير المالية كواسي كوارتنغ فيما كانت الفوضى تعمّ الأسواق بعدما قدّم الأخير مشروع ميزانية مصغرة يتضمن إنفاقا هائلا وتخفيضات ضريبية بتمويل غير مؤكد.

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته بعد الإعلان الذي تسبب في ارتفاع أسعار الفائدة على الاقتراض البريطاني، ما أجبر رئيسة الحكومة ليز تراس على تقديم تنازلات.

وذكّر بيلي بـ"أهمية الاستقرار والاستدامة" المالية البريطانية، مؤكدا أنه يسعى إلى توجيه "رسالة واضحة للأسواق".

وتتعارض استراتيجيتان حاليا في لندن: من جهة، خطة الإنفاق والتخفيضات الضريبية للحكومة التي من المحتمل أن تكون تضخمية، ومن جهة ثانية، الزيادة في أسعار الفائدة للبنك المركزي الهادفة إلى إبطاء ارتفاع الأسعار عبر إبطاء النشاط الاقتصادي.

واعتبر حاكم بنك انجلترا، فيما يخص نمو الأسعار، أن "الضغوط التضخمية ستتطلب استجابة أقوى مما كنا نعتقد في أغسطس"، ما يشير إلى احتمال رفع إضافي لأسعار الفائدة.