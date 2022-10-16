العالم اليوم - المركزي الألماني: رفع الفائدة الأوروبية مجددا سيكون "ضروريا"

انتم الان تتابعون خبر المركزي الألماني: رفع الفائدة الأوروبية مجددا سيكون "ضروريا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - قال رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل، إن زيادات إضافية لنسب الفوائد في منطقة اليورو ستكون "ضرورية" بعد تلك المنتظرة في نهاية أكتوبر لمواجهة ارتفاع التضخم.

وذكر ناغل في خطاب ألقاه في واشنطن ونشره البنك المركزي الألماني: "برأيي، رفع نسب الفوائد بشكل إضافي سيكون ضروريا بهدف إعادة التضخم (الى هدف) 2 بالمئة على المدى المتوسط، وليس فقط في اجتماع السياسة النقدية في نهاية أكتوبر".

وأضاف "في مطلق الأحوال، يجب ألا يخفف مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في وقت قريب جدا" تشدده النقدي.

وتابع "لأنه يتعين علينا التأكد من توقف التضخم المرتفع". وبلغت نسبة الفائدة 10 بالمئة في سبتمبر في منطقة اليورو.

بدأ البنك المركزي الأوروبي في يوليو تشديد أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في إطار مهمته الأساسية القائمة على أساس ضمان استقرار الأسعار.

واعتبر أن تباطؤ الاقتصاد الحاصل في منطقة اليورو في إطار من أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا لن يكون قادرا على كبح التضخم بشكل كاف.

يمكن أن يؤدي الاجتماع المقبل لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المقرر عقده في 27 أكتوبر إلى رفع جديد قدره 75 نقطة أساس لأسعار الفائدة الرئيسية كما حصل في سبتمبر، بحسب تصريحات مصرفيين في منطقة اليورو ومراقبين.