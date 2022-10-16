وأكدت الوزارة الموريتانية، أن إجمالى إصابات فيروس كورونا المستجد فى موريتانيا بلغ 63 ألفا و 84 مصابا منذ أول ظهور للفيروس فى مارس 2020 ، ليصل إجمالى حالات الإصابة فى البلاد 63084 ، ووصل إجمالى حالات الشفاء 61873، فيما بلغ اجمالى الوفيات 995 حالة وفاة.
أما فى الجزائر فتم الإعلان، اليوم، عن عدم تسجيل إصابات جديدة أو وفيات بفيروس كورونا خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة.
وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، فى بيان، أن العدد الإجمالى لحالات الإصابات استقر عند ٢٧٠ ألفا و٧٣٠ حالة، فيما بات العدد الإجمالى للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٨٢ ألفا و٣٥٦ شخصا ، كما ظل العدد الإجمالى للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٩ حالة.
وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.
كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا .. ولا إصابات بالجزائر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.