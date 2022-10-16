39 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا .. ولا إصابات بالجزائر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وشفاء 22 من المصابين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما لم تسجل الجزائر أى حالات إصابة اليوم.





وأكدت الوزارة الموريتانية، أن إجمالى إصابات فيروس كورونا المستجد فى موريتانيا بلغ 63 ألفا و 84 مصابا منذ أول ظهور للفيروس فى مارس 2020 ، ليصل إجمالى حالات الإصابة فى البلاد 63084 ، ووصل إجمالى حالات الشفاء 61873، فيما بلغ اجمالى الوفيات 995 حالة وفاة.

أما فى الجزائر فتم الإعلان، اليوم، عن عدم تسجيل إصابات جديدة أو وفيات بفيروس كورونا خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، فى بيان، أن العدد الإجمالى لحالات الإصابات استقر عند ٢٧٠ ألفا و٧٣٠ حالة، فيما بات العدد الإجمالى للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٨٢ ألفا و٣٥٦ شخصا ، كما ظل العدد الإجمالى للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٩ حالة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.