مصادر أمنية عراقية: مقتل شخصين جراء هجوم مسلح فى حى أور شمال

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه مدنيين اثنين، ضمن منطقة حى أور شرقى العاصمة، ما أسفر عن مقتلهما فى الحال.
يُذكر أن مسلحين قد فتحوا النار سابقا على مدنيين عراقيين، فقتلوا ما لا يقل عن 8 أشخاص، وأصابوا 3 فى بلدة الطارمية، الواقعة على بعد 25 كيلومترا إلى الشمال من بغداد.
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