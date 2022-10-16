الدفاع الروسية: إطلاق قمر صناعى لخدمة الجيش الروسى

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان صحفى أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، إن:"الطواقم الحربية التابعة لقوات الفضاء الروسية نجحت فى إطلاق صاروخ حامل من الدرجة الخفيفة "أنغارا-1.2" مع مركبة فضائية لصالح وزارة الدفاع الروسية من محطة الفضاء التجريبية التابعة لولاية بليسيتسك".

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