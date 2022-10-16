أوابك: قرار «أوبك +» بخفض الانتاج يهدف الى تحقيق الاستقرار والتوازن

جدة - نرمين السيد - قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) على بن سبت إن القرار الذى اتخذه تحالف (أوبك +) أخيرا بشأن خفض الانتاج بمقدار مليونى برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر القادم يهدف لتحقيق الاستقرار والتوازن بالسوق النفطية العالمية.





وأوضح بن سبت فى تصريح مساء اليوم السبت إن "القرار صائب" وقد أخذ فى الاعتبار حالة عدم اليقين التى تكتنف أداء الاقتصاد العالمى إذ يتوقع انخفاض معدل نموه بنحو 3 بالمئة خلال عام 2023. وأضاف أن القرار "جاء فى الوقت المناسب" ويتماشى مع النهج الناجح المتبع من قبل (أوبك +) فى اتخاذ خطوات إستباقية من شأنها تفادى أى إختلالات فى السوق النفطية خصوصا فى جانبى الطلب والعرض. وأكد أن الهدف الرئيسى من القرار هو ضمان تحقيق الاستقرار والتوازن فى السوق والوصول بأسعارالنفط إلى مستويات مقبولة من جميع الأطراف الفاعلة فى السوق.

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