الدفاعات الجوية الروسية تعترض صواريخ أوكرانية سقطت فى زاباروجيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، أن الدفاع الجوى الروسى تصدى لعدة صواريخ أوكرانية تعرضت لها مدينة اينيرجودار والتى تقع تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

وأشارت إلى أن جميع السكان توجهوا إلى مناطق الحماية للاختباء من آثار الصواريخ الأوكرانية.

جدير بالذكر أن هذه المدينة تقع فيها المحطة الكهروذرية وهى هدف متواصل لنظام كييف، كما قام نظام كييف قبل بضعة أيام باستهداف المحطة الكهروبائية الحرارية فى هذه المدينة.

وفى سياق آخر.. أعربت الخارجية الروسية عن غضبها من عدم رد فعل السلطات الألمانية على أعمال التخريب التى استهدفت السفارة الروسية فى برلين والقنصلية العامة فى فرانكفورت، عقب اعتداء مؤيدين لنظام كييف على المرافق الدبلوماسية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، وفقا للقناة، إن القوات الأمنية الألمانية لم تبد أى مقاومة للمخربين الذين استهدفوا البعثات الروسية.

وأوضحت أنه يتوجب على برلين الوفاء بالالتزامات القانونية الدولية لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وشددت على أن تجاهل السلطات الألمانية المحتمل للمخاوف والطلبات المحقة من الجانب الروسى هو قرار متعمد غير ودى وسيأخذه الجانب الروسى فى الاعتبار من الناحية العملية.