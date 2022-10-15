بوتين يقرر التنازل عن التدابير الروسية المضادة لعقوبات الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، مرسوما رئاسيا بشأن التنازل عن الإجراءات الاقتصادية الخاصة، التى تم فرضها فى مارس الماضى ضد الدول والمنظمات التى تم اعتبارها غير صديقة لروسيا.





وذكرت وكالة "تاس" الروسية على موقعها الإلكترونى، أن الإجراءات الروسية الاقتصادية الخاصة كانت رد موسكو على التحركات غير الودية للولايات المتحدة والدول والمنظمات التى انضمت إليها فى فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا. وبحسب المرسوم الرئاسى الروسى، فإن التدابير الاقتصادية الخاصة تم رفعها أيضا عن عدد من الصناديق الأجنبية وبنوك التنمية من بينها بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس"، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والبنك الدولى للتعاون الاقتصادى، وبنك الاستثمار الدولى، وصندوق التنمية الروسى-القرغيزى. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبى والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية قد فرضت ضد روسيا عقوبات اقتصادية على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا والتى انطلقت فى 24 فبراير الماضى، وفى المقابل اتخذت روسيا تدابير مضادة ردا على تلك العقوبات.

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