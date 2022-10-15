الصحة اللبنانية: تسجيل 9 إصابات جديدة بالكوليرا وحالة وفاة واحدة

جدة - نرمين السيد - كما سجلت الوزارة، اليوم السبت، حالة وفاة جديدة بالمرض ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى حالتين، فيما ارتفعت المناطق التى ظهر فى الوباء إلى 12 منطقة تتركز فى محافظة الشمال.
وكان وزير الصحة اللبنانى قد سبق وأن حذر من سرعة انتشار الوباء وخصوصا فى ظل تردى الخدمات وخصوصا فى قطاعى المياه والصرف الصحى.
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