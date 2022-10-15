وزارة الأوقاف تفتتح 21 مسجدا الجمعة المُقبلة

جدة - نرمين السيد - تفتتح وزارة الأوقاف يوم الجمعة المُقبل، "21" مسجدًا، منها "14" مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و"7" مساجد صيانة ليصل إجمالى ما تم افتتاحه منذ أول شهر يوليو الماضى وحتى تاريخه "277" مسجدًا، منها "222" مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و"55" مسجدًا صيانة.





وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم السبت - أن مساجد الإحلال والتجديد تتوزع على مديريات أوقاف السويس، والفيوم، وبورسعيد، والأقصر، والدقهلية، وبنى سويف، والمنيا، وكفر الشيخ، بينما تتوزع مساجد الصيانة على مديريات أوقاف أسيوط، والمنيا، وأسوان، والغربية. وفى سياق آخر، وفى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطى المُستنير من خلال مراكز الثقافة الإسلامية التابعة للأوقاف والمنتشرة فى جميع المحافظات، انطلقت الدراسة اليوم فى "34" مركزًا على مستوى الجمهورية للسنة التمهيدية، والفرقة الأولى، والفرقة الثانية بمراكز الثقافة الإسلامية، بحضور عمداء مراكز الثقافة الإسلامية والمحاضرين والدارسين والدارسات بها.

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