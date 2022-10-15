5 إصابات بالرصاص الحى خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر طبية فلسطينية إن إصابتين خطيرتين، إحداهما فى الصدر، وصلتا مستشفى "سلفيت" الحكومى.

ومن جهته، قال إبراهيم عاصى، رئيس بلدية قراوة بنى حسان، فى تصريح صحفى، إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة للاستيلاء على معدات زراعية، وتصدى المزارعين وسكان البلدة لهم.

وبدوره، أدان رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى روحى فتوح، اقتحام مجموعة من المستوطنين برفقة جيش الاحتلال بلدة قراوة بنى حسان غرب "سلفيت" فى محاولة للاستيلاء على معدات زراعية ومصادرة الأرض وطرد أهل القرية منها.

وقال فتوح إن عملية التسارع والتسابق اليومى بإراقة دماء الفلسطينيين تعبر عن عقلية ومنهج الإجرام للحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن إسرائيل أسست كيانها على المجازر والقتل وتزوير الحقائق والتاريخ لتصبح دولة خارجة على القانون تنتهك ‏كل المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، لأنها وجدت المجتمع الدولى ومنظماته المكلفة بحماية الشعوب تحت الاحتلال توفر لها الحماية من الملاحقة والمساءلة القانونية.