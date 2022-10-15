تونس تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد للحصول على 1.9 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة التونسية، مساء اليوم السبت، عن توصلها إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار، يتم صرفها على مدى 4 سنوات.





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