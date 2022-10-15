العالم اليوم - ماذا قال فيلسوف السينما المصرية عن تكريمه في "أيام قرطاج"؟

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أكتوبر 2022 08:22 مساءً - علق المخرج المصري البارز، المُلقب بـ "فيلسوف السينما المصرية" داوود عبد السيد، على إعلان هيئة أيام قرطاج السينمائية، أخيراً، عن تكريمه خلال الدورة الـ 33 التى ستنطلق يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري وحتى الخامس من شهر نوفمبر المقبل.

وقال عبد السيد، وهو مخرج واحد من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية "الكيت كات"، في تصريح لموقع "دوت الخليج" إنه يعتز بذلك التكريم، لا سيما أن مهرجان قرطاج مهرجان إقليمي مهم يحترمه ويقدره.

لكنّه كشف في الوقت نفسه أنه لن يتمكن من الحضور لحضور تكريمه خلال فعاليات المهرجان الشهر الجاري؛ نظراً لظروف مرضه، خاصة أن حالته الصحية لا تسمح له بالسفر في الوقت الحالي، مردفاً: "كنت أتمنى الحضور، وأقدر حرص المهرجان على تكريمي، لكن حالتي الصحية لا تسمح".

مهرجان أيام قرطاج

- مهرجان سينمائي سنوي يقام في تونس، انطلق في العام عام 1966.

- أعرق مهرجان سينمائي في أفريقيا والعالم العربي.

- تقام الدورة الـ 33 في الفترة من 29 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2022.

- السعودية ضيف شرف المهرجان في دورته القادمة.

- يبلغ عدد الدول المشاركة في الدورة الجديدة للمهرجان 72 دولة.

- يتنافس 44 فيلماً على جوائز المسابقة الرسمية (منهم 12 فيلماً روائياً طويلاً).

- يحتفي المهرجان بالإبداع السينمائي العربي والأفريقي، والانفتاح على البحر الأبيض المتوسط وعلى العالم.

تكريمات واحتفاء خاص

ويحتفي المهرجان بالمخرج المصري داوود عبد السيد، بعرض فيلميه البحث عن سيد مرزوق، وهو من إنتاج العام 1990 بطولة نور الشريف وآثار الحكيم ولوسي وعلي حسنين وشوقي شامخ، و"مواطن ومخبر وحرامي" من إنتاج العام 2001، بطولة خالد أبو النجا وهند صبري وصلاح عبد الله.

تضم قائمة تكريمات المهرجان إلى جانب المصري داوود عبد السيد، تكريم اسم الفنان التونسي هشام رستم، والمخرجة التونسية كلثوم برناز، والمخرجة الجزائرية يمينة بشير شويخ، والمخرج المغربي محمد عبد الرحمن التازي، والممثلة الإيفوارية ناكي سي سافاني.

في حكم الاعتزال

وفي سياق متصل، أفاد داوود، الذي سبق وأعلن مطلع العام الجاري اعتزاله، بأنه عملياً "في حكم المعتزل" على اعتبار أنه لم يعمل منذ تقديمه فيلم "قدرات غير عادية" الذي عرض في العام 2015 ببطولة خالد أبو النجا ونجلاء بدر، وتأليف وإخراج داوود عبد السيد.

ولدى سؤاله عن وجود مشاريع سينمائية جديدة خاصة به "لم تنفذ" كما أعلن سابقاً، أشار إلى أن ذلك الأمر كان في وقت سابق، أما الآن فليست لديه أي مشاريع جديدة.

المشهد السينمائي الحالي

وكان عبد السيد قد ذكر في وقت سابق أنه "لا يستطيع التعامل مع نوعية الأفلام التي يفضلها الجمهور حالياً، والتي يبحث عنها من أجل التسلية وليس لمناقشة القضايا التي اعتاد أن يطرحها في أعماله"، على حد تعبيره.

وفي معرض تصريحاته لموقع "دوت الخليج" أجاب المخرج المصري البارز عن سؤال بخصوص وضع السينما المصرية حالياً ومقارنتها بـ "أفلام الزمن الجميل"، موضحاً أنه "لا يوجد ما يُسمى بالزمن الجميل؛ ذلك أنه لا يوجد عصر مغلق عليه (يحتكر) هذا الوصف"، وأن لكل عصر مواصفاته وظروفه.

داوود عبد السيد

- مخرج ومؤلف مصري، ولد في 23 نوفمبر من العام 1946.

- بدأ حياته كمساعد مخرج في بعض الأفلام المهمة، مثل: الأرض والرجل الذي فقد ظله وأوهام الحب.

- من أهم أعماله السينمائية: الصعاليك والكيت كات وأرض الخوف وسارق الفرح ومواطن ومخبر وحرامي ورسائل البحر، وأخيراً قدرات غير عادية.

- ومن أعماله في السينما التسجيلية: "وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم" و"العمل في الحقل" و"عن الناس والأنبياء والفنانين".

وفي وقت سابق، كان داوود عبد السيد قد ذكر في تصريحات لموقع "دوت الخليج" أن "المناخ العام لا يسمح له بالعمل هو وغيره وتقديم أعمال جديدة".

وشدد حينها على أنّ اعتزاله الإخراج "لن يؤثر على ظهوره في المهرجانات الفنيّة، وأنّه سيظهر طالما استدعت الحاجة لذلك"، إلا أنه عاد وأكد أنه "لا يحب الحفلات والظهور لمجرد الظهور".