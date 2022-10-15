أبوالغيط: منتدى التعاون العربى الهندى فى دلهى العام المقبل

جدة - نرمين السيد - وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبوالغيط أعرب عن ترحيبه بالضيف مشيرا إلى أهمية وعمق الروابط التاريخية التى تربط العالم العربى والهند، إضافة إلى تشعب العلاقات التجارية والثقافية التى تساهم فى تعزيز الروابط بين الجانبين.

وأضاف المتحدث، أن الأمين العام والوزير الهندى اتفقا على أهمية عقد الدورة المقبلة من منتدى التعاون العربى الهندى فى نيودلهى فى النصف الأول من عام 2023 بعد تأجيلها عدة مرات بما فى ذلك بسبب جائحة كوفيد 19.

وأوضح المتحدث أن الجانبين أعربا عن حرصهما على تفعيل عمل منتدى التعاون العربى الهندى الذى تأسس عام 2008 لما يحمله من إمكانيات كبيرة يمكن استغلالها على جميع المستويات، مبينا فى هذا السياق أن حجم التبادل التجارى بين الجانبين العربى والهندى قد بلغ عام 2021 حوالى 148 مليار دولار.

وأوضح أن أبوالغيط اتفق مع الوزير الزائر على أهمية مواصلة عقد الأنشطة والفعاليات الخاصة بالمنتدى، لما لها من تأثير إيجابى على العلاقات العربية الهندية بوجه عام ولما تمثله من عامل مهم ومكمل للمباحثات السياسية التى يضطلع بها وزراء الخارجية.

وأشار المتحدث إلى أن المباحثات تناولت مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد الأمين العام على الركائز الاساسية للموقف العربى من القضية، كما رحب بما عرضه الوزير الزائر فى هذا الخصوص حيث شدد على أن القضية الفلسطينية تحظى بدعم سياسى توافقى داخل الهند والتى تستمر فى التأكيد على ذات الالتزام بتأييد الحقوق الفلسطينية.

وتابع المتحدث أن أبوالغيط وجه الشكر إلى الجانب الهندى على دعمه المستمر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (الأونروا).

وشهد اللقاء كذلك تبادل وجهات النظر حول الحرب فى أوكرانيا وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على المستوى العالمى.