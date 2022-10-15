7 سفن محملة بمنتجات زراعية أوكرانية تغادر موانئ البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية ـــ فى بيان صحفى أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم - أن السفن السبعة مُحملة بنحو 101 ألف طن من المواد الغذائية سيتم تسليمها إلى بعض الدول الآسيوية والأوروبية.

وأوضحت الوزارة، أنه منذ خروج أول سفينة مُحملة بالحبوب الأوكرانية فى أول شهر أغسطس الماضى، بما فى ذلك سفن اليوم، صدرّت أوكرانيا 7.5 مليون طن من المنتجات الزراعية والغذائية، والتى غادرت أوكرانيا على متن 341 سفينة، إلى دول فى آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد وقعتا اتفاقًا يسمح لكييف باستئناف تصدير الحبوب عبر موانئها على البحر الأسود، والذى تعطل مع اندلاع الأزمة الأوكرانية فى 24 فبراير الماضى، وتنص الاتفاقية على أن روسيا وأوكرانيا ستقدمان "أقصى الضمانات" للسفن التى تخوض الرحلة عبر البحر الأسود إلى موانئ أوديسا وتشرنومورسك ويوجنى الأوكرانية.