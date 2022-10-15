مسئول صينى: الوسائل السلمية خيارنا الأول لحل مسألة تايوان

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم المؤتمر الوطنى الـ20 للحزب الشيوعى الصينى سون يه لى اليوم السبت أن تحقيق إعادة التوحيد من خلال الوسائل السلمية هو الخيار الأول لحل مسألة تايوان، مشيرا إلى أن الوسائل غير السلمية ستظل الملاذ الأخير.





وقال سون -خلال مؤتمر صحفى وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"- "إنه مع عدم وعدنا بالتخلى عن استخدام القوة، فإننا لا نستهدف بأى حال من الأحوال مواطنينا من أهالى تايوان، بل نستهدف التدخل الأجنبى وشرذمة ضئيلة للغاية من عناصر استقلال تايوان وأنشطتها الانفصالية". وحث سون المواطنين على جانبى مضيق تايوان على التكاتف لمعارضة قوى "استقلال تايوان" والتدخل الأجنبى بحزم، وفتح آفاق مشرقة لإعادة التوحيد السلمى.

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