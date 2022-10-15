مسؤول ألمانى يطالب الحكومة بإعادة إجبار الناس على إرتداء الكمامات

وقال جاس ـــ فى تصريحات صحفية أوردتها هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" على موقعها الإلكترونى، اليوم السبت - إن "الوضع لدينا حاليًا هو ارتفاع عدد مرضى كورونا إلى ما كان عليه فى أوقات الذروة هذا العام"، مشيرا إلى أنه مع استمرار ارتفاع الإصابات فى ألمانيا، فإن المستشفيات ستضطر على الأرجح إلى الإبلاغ عن رقم قياسى جديد الأسبوع المُقبل.
ولفت جاس إلى أن المزيد من موظفى المستشفيات يطالبون بإجازات بعد إصابتهم بعدوى كورونا، وبالإضافة إلى ذلك ساهم عدد كبير من أمراض الجهاز التنفسى بخلاف فيروس كورونا فى تشكيل ضغط كبير على النظام الصحى فى ألمانيا.
وأوضح أنه فى حوالى نصف المستشفيات فى ألمانيا، تم بالفعل تأجيل العمليات المجدولة والجلسات العلاجية، كما يتم إغلاق الأسّرة بسبب نقص الموظفين، كما يتعين على المستشفيات الانسحاب مؤقتًا من رعاية الطوارئ.
وقال جاس: "يتعين على حكومات الولايات الألمانية العمل مع إدارات الصحة الإقليمية لمعرفة الأماكن التى يمكن فيها فرض ارتداء الأقنعة الطبية فى الأماكن المغلقة، بما فى ذلك فى الأماكن المزدحمة.. إن الأمر لا يتعلق فقط باللوائح والمتطلبات، ولكن تنبغى مناشدة الناس بإرتداء الأقنعة طواعية لأغراض احترازية، بجانب حثهم على الاستفادة من اللقاحات الموصى بها".
وأشارت آخر إحصائية لإصابات فيروس كورونا صادرة عن معهد روبرت كوخ، اليوم السبت، إلى أن معدل الإصابات الجديدة على مدار 7 أيام جاءت بواقع 731.9 إصابة لكل 100 ألف نسمة، فى انخفاض طفيف عن إحصائية اليوم السابق التى بلغت 760.1 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مع العلم أن عدد سكان ألمانيا يتجاوز 83 مليون نسمة.
وبحسب "دويتشه فيله"، فقد حذر الخبراء الألمان من أن عدد الإصابات قد يكون أعلى من الإحصائيات، لأن الكثير من الناس لا يخضعوا لاختبار الكشف عن العدوى لمعرفة ما إذا كان لديهم كوفيد-19 أم لا، لذلك لا يظهرون فى الإحصاءات الرسمية.
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