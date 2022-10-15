العالم اليوم - صحة العظام.. دراسة تفضل رياضة كرة القدم على الجري

انتم الان تتابعون خبر صحة العظام.. دراسة تفضل رياضة كرة القدم على الجري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أكتوبر 2022 07:22 مساءً - لا تختلف الأبحاث على أهمية الرياضة وما تحققه من نتائج صحية مذهلة، لكن أنواعها ليست متساوية عندما يتعلق الأمر بالعظام والحفاظ عليها سليمة.

يشير بحث جديد، نشر بمجلة " ميديسن آند ساينس"، إلى أن الأطفال سوف يتمتعون بصحة أفضل إذا شاركوا في رياضات متعددة الاتجاهات مثل كرة القدم أو كرة السلة، بدلاً من الأنشطة أحادية الاتجاه مثل الجري.

وقال مؤلف الدراسة ستيوارت واردن: "تُظهر البيانات أن ممارسة الرياضات متعددة الاتجاهات، يقلل من خطر إصابة الشخص بأمراض العظام من خلال تطوير هيكل عظمي أكبر وأقوى".

ووجد الباحثون أن النساء اللواتي شاركن في كل من رياضة الجري والرياضات متعددة الاتجاهات عندما كن أصغر سناً كان لديهن قوة عظام أكبر بنسبة 10 بالمئة إلى 20 بالمئة مقارنة بنظيراتهن اللاتي ركضن فقط.

بالإضافة إلى ذلك، أظهر المسح أن أولئك الذين مارسوا رياضات مثل كرة القدم أو كرة السلة عندما كانوا أصغر سناً يتمتعون ببنية عظام وقوة أفضل من أولئك الذين كانوا يجرون فقط أو يسبحون أو يركبون الدراجات.