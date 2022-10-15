مستوطنون إسرائيليون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

جدة - نرمين السيد - واقتحم المستوطنون المنطقة الغربية من المسجد الأقصى المبارك وأدوا الطقوس فى سادس أيام "عيد العرش" اليهودى، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، التى أطلقت طائرة استطلاع فى سماء المدينة. وتخضع القدس منذ بدء العيد اليهودى لحصار عسكرى، وعزل تام عن مُحيطها الفلسطينى، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال، ودورياتها المختلفة.

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