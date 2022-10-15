جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الصينى شى جين بينج، حرص بلاده على تطوير العلاقات الأخوية المتميزة مع العراق بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويعود بالنفع والخير على شعبيهما، مشيدا بمستوى عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الصينى يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.