الولايات المتحدة وأستراليا تؤكدان أهمية تعميق التعاون مع جزر المحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - أكدت نائبة وزير الخارجية ويندى شيرمان ووزير الصناعة الدفاعية الأسترالى وزير التنمية الدولية والمحيط الهادئ بات كونروى أهمية تعميق المشاركة والتعاون مع دول جزر المحيط الهادئ لتعزيز الأولويات المشتركة، بما فى ذلك مكافحة أزمة المناخ وتعزيز حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندى والهادئ.





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