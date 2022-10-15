أرمينيا تقترح على أذربيجان عقد اجتماع فى بروكسل لترسيم وأمن الحدود

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى تغريدة لباشنيان عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أرمين برس" الأرمينية. وذكر رئيس الوزراء الأرمينى فى تغريدته "أرمينيا اقترحت على أذربيجان عقد اجتماع لجنة الترسيم وأمن الحدود فى 31 أكتوبر فى بروكسل". ووفقا للاتفاق الذى تم التوصل إليه فى 6 أبريل الماضى فى بروكسل بمشاركة الرئيس الأذرى إلهام علييف وباشينيان ورئيس المجلس الأوروبى شارل ميتشيل، فقد شكلت باكو ويريفان لجنة لترسيم الحدود.

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