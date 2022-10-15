باكستان تستدعى سفير أمريكا للاحتجاج على تصريحات بايدن بشأن أسلحتها النووية

وكان بايدن قد قال خلال كلمة ألقاها فى فعالية للحزب الديمقراطى يوم الخميس الماضى إن باكستان قد تكون "واحدة من أخطر الدول فى العالم" لأنها تمتلك "أسلحة نووية غير منضبطة"، بحسب ما ذكرته صحيفة (ذا دون) الباكستانية.
وتعليقاً على تصريح بايدن، قال وزير الخارجية الباكستانى، خلال مؤتمر صحفى اليوم، إن الأصول النووية الباكستانية "تستوفى كافة المعايير الدولية وفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالأمن والسلامة".
وأضاف "إذا كان هناك أى سؤال يتعلق بالسلامة النووية، فيجب توجيهه إلى جارتنا الهند، التى أطلقت مؤخرًا صاروخًا عن طريق الخطأ على الأراضى الباكستانية".
وأشار إلى أن ما حدث "ليس غير مسؤول وغير آمن فحسب بل أيضاً يثير مخاوف حقيقية وبالغة بشأن السلامة فى الدول ذات القدرة النووية".
وقال بوتو زردارى "أنا مندهش من تصريحات الرئيس بايدن، أعتقد أن هذا هو بالضبط نوع سوء الفهم الذى ينشأ عندما ينعدم الانخراط".
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