علام: 125 مليون شخص هاجروا موطنهم بسبب التغيرات المناخية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مجدى علام، رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات العاملة فى المناخ، إن هذه الجمعيات تسعى لتوعية المجتمعات المحلية بخطر تغير المناخ، مؤكدًا أن خلق وعى بيئى هو التحدى الأكبر الذى تواجهه المجتمعات، سواء فى استتخدام الوقود أو الكهرباء أو السيارة أو كل مصادر الانبعاثات الستة المسببة لظاهرة الاختباس الحرارى.





خطر يهدد التنوع البيولوجى

وأضاف الدكتور مجدى علام، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، أن الأمر يعنى بالقارات الستة كلها، لافتًا إلى أن الكثيرين كانوا يرفضون فكرة وجود التغير المناخى، وكذلك التواكل لدى البعض فى هذه القضية.

وحذر الدكتور مجدى علام من آثار وتداعيات التغير المناخية، بما تشكله من خطر على التنوع البيولوجى فى البحار والمحيطات والغابات والشواطئ، ما سيؤدى إلى قلة وضعف الموارد، وبالتالى يزيد الزخم عليها وتنشأ النزاعات، أو تتسبب فى هجرة الناس من أماكنها.

125 شخص هجروا مناطقهم

وأشار إلى أن هناك 125 مليون شخص هاجروا من أماكنهم بسبب التغير المناخى، مؤكدًا أن هجرة الناس من الأماكن هى الظاهرة التى يتخوف منها الخبراء، وأن يحدث كما حدث فى نوبات حر سابقة عندما هجرت الناس بلادهم مثل الصومال للبحث عن أماكن فيها مياه وغذاء، محذرًا من أن ذلك قد يقود إلى نزاعات فى وقت ما على مصادر المياه والغذاء.

وشدد رئيس الاتحاد النوعى للجمعيات العاملة فى المناخ، على ضرورة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالأنهار، حتى لا تستأثر دول النبع بالموارد وتحرم منها دول المصب، الأمر الذى يهدد العالم بنشوء نزاعات واسعة ترقى إلى معارك صعبة على المياه والغذاء.

دول أوروبا سبب الكارثة

وأشار إلى أنه كان هناك مجموعات فى أوروبا معنية بحماية البيئة، وأن بعض الأوروبيين مقرين بأن دول أوروبا هى السبب فى تلوث المناخ والانبعاثات الكربونية بالثورة الصناعية، وأنهم السبب فى تلوث الأمطار التى تأتى إلى السواحل الشمالية، بدءًا من مصر حتى المغرب، محذرًا من أن هذه الأمطار حمضية محملة بأكاسيد الكربون والكبريت، تنزل على الزراعات تحرقها.

وأضاف أن الخبراء يؤكدون أن الأمراض التى وصلت إلى دولنا جاءت عبر الطيور المهاجرة من أوروبا، مشددًا على الحاجة إلى قوانين وتشريعات جديدة تنظم الحدود بين النظم البيئية، وتنظم من المصدر ومن المتلقى الذى لا ذنب له ويتعرض للأمراض والتصحر والجفاف، إذ تحتاج التشريعات الدولية إلى قوانين فى هذا الشأن.

شركات تتحكم بالحكومات الأوروبية

وأشار الدكتور مجدى علام، إلى أن العشرين دولة الصناعية الكبرى معروفة بأن الشركات فيها تتحكم فى الحكومات بهذه الدول، ما يعنى أن قرار حكومات هذه الدول يخضع للشركات الكبرى، فهناك لوبى شركات الدواء أو المعمار أو غيرها، لذا يجب أن يكون لهذه الشركات دور حقيقى وجاد فى مواجهة أزمة التغيرات المناخية.