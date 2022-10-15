الجامعة العربية تنظم غدا اجتماعا للوزراء المعنيين بالتعليم الفنى والمهنى

جدة - نرمين السيد - ينظم قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية (إدارة التربية والتعليم والبحث العلمى) غدا الأحد اجتماع الوزراء المعنيين بالتعليم الفنى والمهنى فى الدول العربية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.





ويأتى هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار القادة العرب خلال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية رقم (64) التى عُقدت فى لبنان خلال شهر يناير 2019، بشأن وضع إطار خطة تطوير شاملة للتعليم الفنى والمهنى تتوافق مع احتياجات سوق العمل ووضع آليات تنفيذها ومتابعتها وعرضها على الدول العربية.

ويهدف الاجتماع إلى اعتماد خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفنى والمهنى فى الدول العربية التى أعدها فريق عمل خبراء من (الألكسو واليونيسكو والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى)، قبل عرضها على القادة العرب خلال القمة التنموية القادمة لاتخاذ القرار المُناسب بشأنها.

وقالت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المٌساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية - خلال حديثها عما تم إنجازه لتنفيذ قرار القمة العربية خلال الفترة المنصرمة - إنه على الرغم من الصعوبات التى واجهناها وعلى رأسها جائحة كورونا فقد تم عقد العديد من الاجتماعات لفريق الخبراء والتى نتج عنها وضع تصور لخطة التطوير الشاملة وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية مكثفة للفريق.

وأكدت أن خطة تطوير منظومة التعليم الفنى والمهنى شملت كافة الأبعاد والمحاور ذات الصلة بذلك الجانب الهام والحيوى والذى يعد بوابة التنمية للدول العربية، لتتماشى مع ما يشهده العالم اليوم من تقدم علمى وتكنولوجى فى عصر اقتصاد المعرفة، وأن اعتماد الخطة فى هذا الاجتماع يعد بداية الطريق لتطوير منظومة التعليم الفنى والمهنى.

وشددت أبوغزالة على ضرورة تطوير التعليم الفنى والمهنى وربطه باحتياجات سوق العمل، وأعربت عن خالص امتنانها للوزراء ورؤساء منظمات العمل العربى المشترك المشاركين فى الاجتماع ولفريق عمل الخبراء.. مثمنة جهودهم فى إعداد الخطة فى صيغتها النهائية.