أحمد أبو الغيط يرحب بإعلان الجزائر لإنهاء الانقسام الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتوقيع الفصائل الفلسطينية، التى اجتمعت برعاية الجزائر، على وثيقة "إعلان الجزائر" باعتباره تطور مهم على طريق تحقيق المصالحة الفلسطينية التى يتطلع جميع العرب إلى تحقيقها، مشيداً بالدور الذى اضطلعت به الجزائر فى التوصل الى هذا الانجاز الطيب.





وأوضح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن المحك الآن يكمن فى تطبيق وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مشيرا الى أن الانقسام المُستمر منذ 15 عاماً أضعف القضية، وأن انهاء الانقسام يعد السبيل الأساسى والوحيد لاستعادة صلابة الموقف الفلسطينى إزاء ما يواجه القضية الفلسطينية من تحديات كبرى. وأكد المتحدث أن هذه المناسبة تستدعى استذكار كافة المساعى العربية لإنهاء الانقسام الفلسطينى من بدايته وبخاصة من جانب مصر التى بذلت جهودا صادقة ومستمرة لاحتواء الاختلافات الفلسطينية وتمهيد الطريق للمصالحة. وأضاف أن الجامعة العربية، تناشد مجدداً جميع الفلسطينيين بمختلف انتماءاتهم السياسية إنهاء هذا الانقسام الضار بالقضية، والعمل بجدية على تنفيذ ما جاء بالوثيقة الجديدة.

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