العالم اليوم - مديرة صندوق النقد الدولي تعبر عن ثقتها في دعم مصر وتونس

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أكتوبر 2022 04:24 مساءً - قالت كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي إنها ستجتمع السبت مع وفدين من مصر وتونس، وعبرت عن ثقتها في أن الصندوق "سيدعمهما".

وذكرت أن صندوق النقد قدم حوالي 90 مليار دولار إلى 16 دولة منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، لكن ما زال في حوزته 700 مليار دولار للإقراض ويلاحظ الآن زيادة عدد البلدان التي تطلب المساعدة.

وقالت إن الصندوق يدرس نحو 28 طلبا، مضيفة أنه يبحث أيضا سبلا أخرى لتوفير تمويل للبلدان المحتاجة للمساعدة.

وتسعى مصر وتونس للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تأثرت كثيرا بالأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع تكاليف واردات الطاقة والغذاء.