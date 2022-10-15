عاجل- روسيا: إفشال محاولات أوكرانية للهجوم على مناطق فى خيرسون

جدة - نرمين السيد - وفى بيانها، اليوم، أكدت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة أوكرانية للتقدم فى مقاطعة خاركوف، والقضاء على أكثر من 30 جنديا فى منطقة دفورتشنى، وكذلك حوالى 50 آخرين فى منطقة بيريستوف، بالإضافة إلى تدمير دبابتين ومستودع للأسلحة.

وأضافت أنه تم القضاء على حوالى 60 جنديا أثناء محاولاتهم القيام بعمليات استطلاع فى كراسنو ليمان، بجانب قصف 3 ثكنات تابعة للقوات الأوكرانية قرب زابوريجيا، بأسلحة عالية الدقة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 160 جنديا أوكرانيا من اللواء الميكانيكى الـ65.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم القضاء على نحو 500 جندى أوكرانى خلال الساعات الماضية، كما تم تدمير عشرات الأهداف والمنشآت العسكرية.