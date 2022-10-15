الرئيس التونسى يشهد مراسم إحياء الذكرى الـ 59 لعيد الجلاء

جدة - نرمين السيد - وأدّى الرئيس قيس سعيد تحية العلم على أنغام النشيد الوطنى، ثم استعرض تشكيلة شرفية من الجيوش قبل التوجه إلى النصب التذكارى؛ حيث وضع إكليلا من الزهور، وقرأ الفاتحة؛ ترحما على أرواح الشهداء الأبرار.

حضر مراسم الاحتفال نجلاء رمضان رئيسة الحكومة التونسية، وعماد مميش وزير الدفاع، وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش.

ويحيى التونسيون فى الخامس عشر من أكتوبر كل عام، ذكرى عيد الجلاء، وهو تاريخ جلاء آخر جندى فرنسى من الأراضى التونسية عام 1963.