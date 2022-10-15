عاجل- وصول طلائع الجنود الروس فى القوة المشتركة الجديدة إلى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وكان حلف شمال الأطلسى "الناتو" أعرب، أمس الجمعة، عن خشيته من تورط بيلاروسيا فى الحرب الأوكرانية إلى جانب روسيا.

وفى تغريدة عبر حسابه فى "تويتر"، قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، إنه بحث مع رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، التحضير لقمة الناتو العام المقبل فى فيلنيوس، وناقشا أهمية دعم الحلف لأوكرانيا، مبديًا مخاوفه من تورط بيلاروسيا فى هذا الصراع.