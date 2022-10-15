عاجل- روسيا: الناتو انهزم فى أوكرانيا ويدفع كييف نحو التصعيد مع موسكو

جدة - نرمين السيد - قال نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، اليوم السبت، إن "حلف الناتو انهزم فى أوكرانيا نتيجة انهيار مشروعه المعادى ضد بلادنا"، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وبحسب القناة، حذر نائب وزير الخارجية الروسى من أن "مواصلة الناتو مسار التصعيد فى أوكرانيا يرفع مستوى الخطر"، لافتًا إلى أن "الناتو كان قادرًا على منع وقوع الأزمة فى أوكرانيا، لكنه دفع كييف نحو التصعيد مع موسكو".

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