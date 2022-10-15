عاجل- روسيا: الغرب تجاوز الخط الأحمر بالهجوم على نورد ستريم وجسر القرم

جدة - نرمين السيد - أكد نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، اليوم السبت، أن الهجمات على خطة الأنابيب الروسى "نورد ستريم"، وجسر القرم، تؤكد تجاوز الغرب الخط الأحمر، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وكشفت الاستخبارات الروسية، أمس الجمعة، عن بيانات لديها حول التخريب الذى حدث فى خطوط أنابيب غاز "نورد ستريم، حيث أكد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن المفاوضات بين روسيا والغرب يمكن أن تتم، غير أنها ستتطلب الوفاء بشروط معينة، وذلك وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

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