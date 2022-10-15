العالم اليوم - كلوب: "لا يمكن منافسة مانشستر سيتي بعد قدوم هالاند"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 أكتوبر 2022 11:26 صباحاً - أقرّ المدرب الألماني لفريق ليفربول، يورغن كلوب، أن وصول الهداف النرويجي إرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي، جعل مهمة إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم فائقة الصعوبة.

ووصف كلوب اللاعب النرويجي هالاند، الذي أحرز 20 هدفاً في 12 مباراة مع مانشستر سيتتي، بأنه "أفضل مهاجم في العالم"، فيما يعاني مهاجمه الأوروغوياني داروين نونيز القادم بصفقة خيالية للتأقلم مع الريدز.

تابع كلوب، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة "لا يمكن لأحد التنافس مع سيتي. تملك أفضل فريق في العالم، وتضم أقوى مهاجم في السوق. مهما كلف الأمر تقوم بذلك"، وفقا لفرانس برس.

وينظر كلوب بإعجاب إلى هالاند "الجنوني" منذ مواجهته مع فريقه السابق سالزبورغ النمسوي في دوري أبطال أوروبا عام 2019 "حتى عندما كان يافعاً جداً، يمكنك أن ترى ان امكاناته كانت جنونية. انشغلنا بالفعل في التفكير به. كيف يمكن ايقافه؟ لقد سجّل في جميع الأحوال"، كما أفادت الوكالة الفرنسية.

أضاف المدرب الألماني "جسدياً، فرض معايير جديدة. الجمع بين القوتين البدنية والفنية، وعيه اللافت وتمركزه في الملعب كان استثنائياً".

وكان تتويج ليفربول بلقب الدوري في موسم 2020، الأول له في 3 عقود، قد خرق هيمنة مانشستر سيتي على البريميرليغ في السنوات الخمس الأخيرة.

لكن رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا، تفوقوا مرتين بشق النفس بفارق نقطة عن ليفربول، في 2019 والموسم الماضي.

ويستقبل رجال المدرب الألماني السبت غريمهم مانشستر سيتي للمرة الأولى هذا الموسم، وهم على بعد 13 نقطة من حامل اللقب.

ويحتل ليفربول المركز 11 في اسوأ بداية له في 10 سنوات، لكنه لعب مباراة أقل من السيتي ثاني الترتيب بفارق نقطة أرسنال.

وفيما انتقل هالاند، البالغ من العمر 22 عاما، من بوروسيا دورتموند الألماني، بعد دفع البند الجزائي البالغ 60 مليون دولار، كانت صفقة نونيز أعلى، وقدرت بحوالي 85 مليون دولار.

وفيما كان فوز ليفربول على سيتي 3-1 في مباراة درع المجتمع في أغسطس، قد بشّر بامكانية مبارزة أخرى هذا الموسم، تراجع ليفربول بشكل كبير منذ ذلك الوقت.

ولم يخسر سيتي في 13 مباراة في الدوري المحلي ودوري الأبطال، بينما فاز ليفربول مرتين في الدوري في 8 مباريات.