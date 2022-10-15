وزير الداخلية التركي: 15 شخصا ما زالوا عالقين في منجم الفحم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 10:33 صباحاً - أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن 15 شخصا ما زالوا عالقين في منجم فحم في تركيا بعد أكثر من 16 ساعة من انفجار أسفر عن سقوط 28 قتيلا، حسب آخر حصيلة رسمية.

وقال وزير الداخلية في أعقاب الانفجار الذي وقع بشمال غرب تركيا الجمعة “تقديراتنا تفيد بأن 15 من عمال المناجم لدينا ما زالوا عالقين هناك ونحاول إنقاذهم”.

وبثت وسائل إعلام تركية صورا من مدخل المنجم تظهر فرق الإنقاذ والفرق الطبية وكذلك أفراد عائلات عمال المناجم العالقين، الذين ظهر عليهم حالة الحزن والخوف على ذويهم.

وقال عامل منجم تمكن من الخروج من المنجم سالما بمفرده: “لا أعرف ما وقع. كان هناك ضغط مفاجئ ولم أر أي شيء”، وفقا لوسائل إعلام تركية

وقال مكتب المدعي العام المحلي، إنه يتعامل مع الانفجار على أنه حادث، وأطلق تحقيقا رسميا.