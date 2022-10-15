وزير الخزانة البريطاني الجديد: سنتخذ قرارات صعبة خلال المرحلة المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 15 أكتوبر 2022 10:33 صباحاً - قال وزير الخزانة البريطاني الجديد، جيرمي هانت، إنه سيتم اتخاذ قرارات صعبة خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن بعض الضرائب سترتفع، وأن الإنفاق الحكومي سيرتفع بأقل مما كان مقررا في السابق، لكن ليس بالطريقة التي يتنظرها الشعب.

وأضاف جيرمي أنه سيتم اتخاذ بعض القرارات الصعبة لاستعادة ما سماه “المصداقية المالية لبريطانيا”.

وكشف جيرمي أنه لم يصوت لصالح رئيس الوزراء ليز تراس، لكنه يدعم خططها الأساسية.

وأضاف هانت، الذي تم تعيينه أمس الجمعة بعد إقالة كواسي كوارتنج في أعقاب بيان مالي كارثي الشهر الماضي “سيكون أمامنا بعض القرارات الصعبة للغاية”.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية أمس أنها باقية في منصبها حتى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أن الحكومة قررت الإبقاء على خطط الحكومة السابقة بفرض الضرائب على الشركات كما ستعمل على زيادة الرواتب.